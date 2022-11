Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sun» o μάνατζερ του Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζόρζε Μέντες, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Νιούκαστλ για ενδεχόμενη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την... επίμαχη συνέντευξη στο TalkTV και τον Πιρς Μόργκαν, στην οποία «εξαπέλυσε τα πυρά» του στη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στον Έρικ Τεν Χαγκ θεωρείται «ξένο σώμα» στο κλαμπ. Μάλιστα οι Κόκκινοι Διάβολοι εξετάζουν το ενδεχόμενο του να «σπάσουν» το συμβόλαιο του Πορτογάλου σταρ.

Αν ο «CR7» μείνει ελεύθερος είναι δεδομένο πως ουκ ολίγες ομάδες θα κινηθούν για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους και η «Sun» βάζει στο παιχνίδι τη Νιούκαστλ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου ο μάνατζερ του 37χρονου επιθετικού βρίσκεται σε συζητήσεις με τις Καρακάξες για ενδεχόμενο «deal» και το έδαφος μοιάζει πρόσφορο.

Cristiano Ronaldo's agent Jorge Mendes has reportedly been in talks with Newcastle over a shock January move #NUFC pic.twitter.com/6HXxLDtoxb