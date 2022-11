Μούντρικ: «Από το να είμαι ''παγκίτης'' στην Ρεάλ Μαδρίτης, θα προτιμούσα βασικός στην Άρσεναλ»

Ο Μικχαΐλο Μούντρικ παραχώρησε συνέντευξη στην Βλάντα Σεντάν τονίζοντας πως θα απογοητευτεί αν δεν φύγει από την ομάδα τον Ιανουάριο.

Ο 21χρονος Ουκρανός εξτρέμ που έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων φέτος με τις εμφανίσεις του στο Champions League με την Σαχτάρ Ντόνετσκ μίλησε στην δημοσιογράφο Βλάντα Σένταν (και γυναίκα του συμπατριώτη του και συμπαίκτη στην εθνική Ουκρανίας, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο) και αποκάλυψε πως θα ξενερώσει αν πωληθεί από την Σαχτάρ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου που πλησιάζει.

Τόνισε πως η Άρσεναλ θα ήταν η επιλογή από το να πάει σε μία ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και να μην παίζει βασικός ενώ ανέφερε επίσης πως του έκανε εντύπωση η αγάπη που του δείχνουν οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» ενώ δεν είναι καν παίκτης της ομάδας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς του CBS, η Άρσεναλ δεν έχει κάνει ακόμα κάποια επίσημη προσφορά, αλλά ο Μούντρικ είναι στα ραντάρ της. Έχει μιλήσει με τον Ζιντσένκο για την ομάδα και είναι μεγάλος οπαδός του Μικέλ Αρτέτα (αλλά και του Ρομπέρτ Πιρές που έπαιζε στην Άρσεναλ). Πολλοί συμπαίκτες του τον πειράζουν κάνοντάς του αστεία πως έχει ήδη συμφωνήσει με την Άρσεναλ.

Η Σαχτάρ ζητάει παραπάνω από 60 εκατ. ευρώ για τον παίκτη εκμεταλλευόμενη τόσο την καλή σεζόν που διανύει έχοντας οκτώ γκολ και οκτώ ασίστ σε 16 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά τις αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονται.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το αν θεωρείες πως στην Άρσεναλ θα παίζει περισσότερο απ' ότι αν πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης:

«Από μία καθαρά θεωρητική και φανταστική οπτική, αν υπήρχε επιλογή να ήμουν παγκίτης στην Ρεάλ Μαδρίτης ή βασικός στην Άρσεναλ, πιθανότητα θα επέλεγα την Άρσεναλ...Ήταν έκπληξη για μένα που άρχισαν να με ακολουθούν τόσοι οπαδοί της Άρσεναλ. Καμίας άλλης ομάδας οι οπαδοί δεν είχαν τέτοια αλληλεπίδραση με μένα. Μου λένε ότι με περιμένουν γράφοντάς μου ''Έλα σε μας''. Μία πρόσφατη ανάρτησή μου είχε πάνω από 500 σχόλια που έλεγαν ακριβώς αυτό».

Για το αν του αρέσει που παίζει στην ίδια πλευρά με τον Ζιντσένκο κι έχει δει την Άρσεναλ φέτος:

«Μου αρέσει που παίζω στη ίδια πλευρά με τον Ζιντσένκο. Έχω παρακολουθήσει την Άρσεναλ. Είναι μία πολύ δυναμική ομάδα, όχι μόνο ως προς το πως ελέγχουν τον αγώνα, αλλά και ως προς τον τρόπο που σκοράρουν».

