Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Telegraph» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκέφτεται να λύσει το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο τον Ιανουάριο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφερε τα πάνω κάτω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την συνέντευξή του με τον Πιρς Μόργκαν και τα όσα αποκάλυψε εκεί σχετικά με την προδοσία των «κόκκινων διαβόλων» στο πρόσωπό του και του γεγονότος πως δεν τον σέβεται ο Τεν Χαγκ.

Σύμφωνα λοιπόν με την αγγλική ιστοσελίδα, οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ έχουν δυσαρεστηθεί αρκετά με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και σκέφτονται να λύσουν την συνεργασία τους τον Γενάρη, έξι μήνες πριν ολοκληρωθεί. Όμως, το κλαμπ δεν θέλει να πληρώσει τους μισθούς των εναπομεινόντων έξι μηνών, οι οποίοι φτάνουν τα 15,4 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιοι φοβούνται πως ο παίκτης θα ζητήσει κάτι τέτοιο άμα του προταθεί η λύση του συμβολαίου τους και δεν θέλουν να έρθουν σε ρήξη μαζί του τόσο εξαιτίας του μεγέθους του, όσο και εξαιτίας του τι σημαίνει για την ομάδα και γι' αυτό ψάχνουν έναν τρόπο για να βρεθεί μία μέση λύση που θα αφήσει όλες τις πλευρές όσο το δυνατόν ικανοποιημένες.

Exclusive: Man Utd will consider tearing up Cristiano Ronaldo’s contract in the January transfer window – as long as he does not demand a pay-off for the remainder of his deal



📝 @JBurtTelegraph#TelegraphFootball #MUFC https://t.co/HgN5Y9fEQU