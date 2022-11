Ρονάλντο: «Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ δεν πίστεψε ότι η νεογέννητη κόρη μου ήταν άρρωστη» (vid)

Νέο απόσπασμα που... οξύνει τον πόλεμο μεταξύ Ρονάλντο και Γιουνάιτεντ δημοσίευσε ο Πιρς Μόργκαν, μέσω του οποίου ο Πορτογάλος αποκαλύπτει πως το κλαμπ δεν τον πίστεψε όταν τους ενημέρωσε για την άρρωστη κόρη του.

Όλο και πληθαίνουν οι φαρμακερές ατάκες που εκτόξευσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Στο νέο απόσπασμα που κυκλοφόρησε από την περιβόητη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Πορτογάλος αστέρας επιτέθηκε εκ νέου στη διοίκηση του κλαμπ, την οποία κατηγόρησε για έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον λόγο που αποφάσισε να λείψει από την καλοκαιρινή προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γεγονός που εκείνη την περίοδο είχε προκαλέσει σωρεία μεταγραφικών σεναρίων!

Όπως εξηγεί ο ίδιος ωστόσο, η πραγματική αιτία της απουσίας του αφορούσε την άρρωστη κορούλα του που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, μια δικαιολογία ωστόσο που οι άνθρωποι του συλλόγου... δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν!

«Δεν μπορούσα να συμμετέχω στην προετοιμασία για οικογενειακούς λόγους. Η διοίκηση και ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν να μην πίστεψαν ότι συνέβαινε κάτι κακό. Ένιωσα άσχημα, με πλήγωσε. Περάσαμε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο αλλά αμφισβήτησαν τα λόγια μου.

Οι διευθύνοντες του συλλόγου δεν φάνηκαν να πιστεύουν 100% ότι η νεογέννητη κόρη μου ήταν άρρωστη. Είναι επίπονο επειδή δεν εμπιστεύτηκαν τον λόγο μου. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν ήμουν στην προετοιμασία. Έπρεπε να ήμουν εκεί για την οικογένειά μου» ήταν τα λόγια του.

