Γκουαρδιόλα: «Δεν θα κάνουμε μεταγραφές τον χειμώνα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποκάλυψε στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα της Τετάρτης (09/11) κόντρα στην Τσέλσι για το Λιγκ Καπ πως οι «πολίτες» δεν θα κάνουν μεταγραφές τον χειμώνα.

Ο Καταλανός τεχνικός τόνισε στην συνέντευξη Τύπου που έγινε για τον αυριανό (09/11) αγώνα με την Τσέλσι για το Λιγκ Καπ πως η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ της τον χειμώνα.

«Δεν πρόκειται να ενισχύσουμε την ομάδα τον Ιανουάριο. Είμαστε ευχαριστημένοι με την ομάδα που έχουμε».

🗣️ “We are not going to strengthen the squad in January.” Pep Guardiola says he has no plans to sign players for Manchester City in the upcoming transfer window. 💰❌ pic.twitter.com/9bb1AL9bUI

Ακόμη μίλησε για την κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ, που δεν θα είναι διαθέσιμος γι' αυτό το παιχνίδι.

«Δεν είναι τέλεια ακόμη. Θα δούμε αύριο. Το σημαντικό είναι πως το κόκκαλο δεν είναι σπασμένο. Μία εβδομάδα, δέκα μέρες ακόμη, θα δούμε τι θα συμβεί. Αν αισθάνεται καλά, θα παίξει με την Νορβηγία».

🗣️ “He's not perfect still. We'll see tomorrow. Important is the bone is not broken. Just ligament damage a little bit. Not perfect right now. A week, ten days, see what happens. If he feels good, he plays [for] Norway...”



Pep Guardiola on Erling Haaland’s fitness. 🇳🇴 pic.twitter.com/yWddIzNajE