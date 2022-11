Η Μπράιτον ανακοίνωσε την μεταγραφή του 17χρονου Φακούντο Μπουονανότε από την Ροζάριο Σεντράλ.

Ο νεαρός επιθετικός μέσος έμενε ελεύθερος από την αργεντίνικη ομάδα το καλοκαίρι που έρχεται κι έτσι ήταν δύσκολο ο σύλλογος να αρνηθεί τα 11,5 εκατ. ευρώ που του προσέφεραν οι «γλάροι».

Κάπως έτσι ο Φακούντο Μπουονανότε έγινε και επίσημα παίκτης της Μπράιτον και αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα από τον ερχόμενο Γενάρη, που ξεκινάει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, αφού πάντα πάρει την απαραίτητη άδεια εργασίας.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερα τέρματα και δίνοντας δύο ασίστ σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά.

We have reached an agreement with Club Atlético Rosario Central to sign attacking midfielder Facundo Buonanotte in the next transfer window. 🇦🇷



