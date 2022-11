Πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία για την άμεση έναρξη της συνεργασίας τους φαίνεται να βρίσκονται Γουλβς και Λοπετέγκι, με τον Ισπανό να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στους πάγκους.

Η πρώτη του απάντηση στην πρόταση που δέχθηκε από την Γουλβς ήταν ένα ξερό... όχι. Οι Λύκοι ωστόσο δεν πτοήθηκαν, συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από το οριστικό deal.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δυο εβδομάδες μετά το φαινομενικό ναυάγιο μεταξύ των δυο πλευρών, ο Λοπετέγκι έχει αμβλύνει τη στάση του και απομένουν μονάχα λεπτομέρειες ώστε να πέσουν και οι υπογραφές.

Υπενθυμίζεται πως ο Ισπανός παραμένει μακριά από τους πάγκους εδώ και περίπου ένα μήνα μετά την απόλυσή του από την τεχνική ηγεσία της Σεβίλλης, την οποία είχε οδηγήσει στο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της.

Negotiations between Wolves and Jules Lopetegui are progressing very well. Final details are now still under discussion - all parties are confident. 🚨🟠 #WWFC



Lopetegui instigated new talks after turning down Wolves proposal two weeks ago, as @JPercyTelegraph called. pic.twitter.com/Ig3UoNTN10