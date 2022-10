Παρελθόν από τον πάγκο της Σεβίλλης αποτελεί και επίσημα ο Ζουλέν Λοπετέγκι, με τη διοίκηση των Ισπανών να ρίχνει τίτλους τέλους στη συνεργασίας τους αμέσως μετά την βαριά ήττα από τη Ντόρτμουντ.

Όλα έδειχναν πως ήταν απλώς θέμα χρόνου! Η Σεβίλλη άλλωστε είχε πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της στη La Liga (17η στη βαθμολογία), πήγαινε από... σφαλιάρα σε σφαλιάρα σε Ισπανία και Ευρώπη και το μέλλον του Ζουλέν Λοπετέγκι στον πάγκο φαινόταν εδώ και καιρό μετέωρο.

Τελικά η βαριά ήττα με 4-1 από τη Ντόρτμουντ στους ομίλους του Champions League αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με την διοίκηση των Ισπανών να ανακοινώνει το διαζύγιο λίγο μετά τη λήξη.

Μια εξέλιξη που φαινόταν προδιαγεγραμμένη για τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος - παρά την παράταση χρόνου που κέρδισε λόγω του επιτυχημένου παρελθόντος - δεν κατάφερε ποτέ να αντιστρέψει την κατάσταση.

Κατά τη θητεία του εξάλλου στην τεχνική ηγεσία, η Σεβίλλη κατάφερε να πανηγυρίσει το τελευταίο της Europa League πίσω στο 2020, ενώ διατηρούσε σταθερά κάθε σεζόν το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια για την έξοδο στους ομίλους του Champions League.

Έπειτα από 3,5 χρόνια ωστόσο οι δυο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους, τη στιγμή που πρόσφατα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πως στην Ανδαλουσία εξετάζουν εδώ και καιρό το όνομα του Χόρχε Σαμπάολι για την αντικατάστασή του.

ℹ️ Julen Lopetegui has been relieved of his duties.