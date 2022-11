Ο Ράσφορντ έχει «αναγεννηθεί» φέτος και η Μάντσεστερ Γιουναίτεντ εμφανίζεται έτοιμη να εξασφαλίσει το μέλλον του Άγγλου επιθετικού στο «Όλντ Τράφορντ», προσφέροντας του νέο συμβόλαιο.

Η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Γουεστ Χαμ με 1-0 ήταν ξεχωριστή για τον Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε το 100ο γκολ του με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του. Η αλήθεια είναι πως ο 25χρονος υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις, κάτι που επιβεβαιώνουν άλλωστε και τα επτά γκολ και τρεις ασίστ που έχουν μέχρι στιγμής.

Δείχνει πλέον να έχει ξεπεράσει τις κακές περιόδους που είχε διανύσει στο παρελθόν. Για αυτό τον λόγο η διοίκηση της ομάδας είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή «δεμένο» στο «Όλντ Τράφορντ». Το συμβόλαιο του Ράσφορντ λήγει το καλοκαίρι και από τον Γενάρη θα μπορεί να συμφωνήσει με οποιοδήποτε σύλλογο. Έτσι, η Γιουνάιτεντ σύντομα θα του κάνει πρόταση για ανανέωση, ενώ είναι διατεθειμένη να ενεργοποίησει τη μονοετή οψιόν ανανέωση του, μέχρι να βρεθεί η χρυσή τομή για το νεό του συμβόλαιο.

