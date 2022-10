Η Γιουνάιτεντ με σούπερ Ράσφορντ επικράτησε 1-0 της Γουέστ Χαμ σε ματς θρίλερ και πλησίασε ακόμα περισσότερο τις πρώτες θέσεις.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε και προσπαθούσε να βρει χώρους για να φανεί απειλητική. O Ράσφορντ ήταν ορεξάτος, είχε μια καλή στιγμή στο 4', αλλά δεν μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Οι ομάδες που πήραν αποτέλεσμα στο Ολντ Τράφορντ είχαν ένα δυνατό ξεκίνημα με αρκετές φάσεις, κάτι που δεν έκανε η Γουέστ Χαμ.

Οι Λονδρέζοι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και φυσικά να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην αντίπαλη εστία. Στο 15'΄η Μάντσεστερ είχε δυο καλές με Ράσφορντ και Κριστιάνο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ματς χωρίς ρυθμό, ελάχιστες προσπάθειες, αλλά στην καλύτερη στιγμή (38΄) η Γιουνάιτεντ βρήκε δίχτυα. Ο Eρικσεν με υπέροχη σέντρα βρήκε τον Ράσφορντ, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Φαμπιάνσκι πετυχαίνοντας το 1-0. Ηταν το 100ο του γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ, με τον διεθνή να επιβεβαιώνει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Το β΄μέρος είχε ρυθμό, φάσεις, τον Ρονάλντο να μπαίνει δυνατά, αλλά σε τρεις περιπτώσεις να μη μπορεί να βρει δίχτυα. Ροντέο το ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους Λονδρέζους να πιέζουν, αλλά τον Ντε Χέα να αντιδρά εξαιρετικά. Στο 82΄ο Ισπανός νίκησε τον Αντόνιο, αλλά και τον Ζουμά.

CHANCE!



Kurt Zouma heads Aaron Crosswell’s cross on target, but David de Gea is there to save the shot#WHUFC | #MUNWHU

pic.twitter.com/IHxilNsP5J