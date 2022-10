Κλοπ: «Η κριτική γι' αυτή την ομάδα θα γίνει στο τέλος της σεζόν»

Μετά τα δύο διαδοχικά αποτυχημένα αποτελέσματα της Λίβερπουλ στην Premier League, ο Γιούργκεν Κλοπ δέχεται δριμεία κριτική κι ενόψει της ευρωπαϊκής μάχης των reds με τη Νάπολι, ο Γερμανός κόουτς ρωτήθηκε για το μέλλον της ομάδας...

Την ήττα με 1-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ακολούθησε η ήττα με 2-1 από τη Λιντς. Η Λίβερπουλ βρίσκεται επί του παρόντος στην 9η θέση της βαθμολογίας στην Premier League και στη δεύτερη θέση -πίσω από τη Νάπολι- στον όμιλό της στο Champions League. Οι «reds» υποδέχονται αύριο (1/11) τους «παρτενοπέι» στο Άνφιλντ και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, ο Γιούργκεν Κλοπ, ερωτήθηκε για το αν η ομάδα βρίσκεται σε πτώση...

«Όλοι κάνουμε τη δουλειά μας δημόσια, η τελική κρίση θα έρθει ίσως αργότερα στη σεζόν. Στο τέλος της. Προς το παρόν δεν είναι 100% δίκαιο να κρίνουμε την ομάδα γιατί δεν τους είχαμε όλους διαθέσιμους. Είμαστε όλοι εκεί έξω για να κριθούμε, προπονητής, παίκτες, έτσι είναι. Αλλά δεν το σκέφτομαι. Αν θέλεις να ξεφύγεις από κάτι τότε πρέπει πρώτα να το περάσεις, αυτό κάνουμε.

Τα αγόρια θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι, δεν θέλουν να πάρουν ισοπαλία. Περιμένουμε περισσότερα από τον εαυτό μας. Περιμένω περισσότερα από τα παιδιά, απλά πρέπει να φτάσουμε εκεί με βήματα. Αυτή είναι η πρόκληση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να διατηρήσουμε τα καλά στοιχεία.

Δεν θα σταματήσουμε να πολεμάμε. Η δουλειά μου δεν είναι μόνο να είμαι εδώ όταν λάμπει ο ήλιος, αλλά όταν πρέπει να περάσουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θα το κάνω με ό,τι έχω και αν είναι δυνατόν ακόμη και πάνω από 100%. Είμαι έτοιμος να παίξω με τη Νάπολι», τόνισε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος τεχνικός.

Jurgen Klopp on Liverpool future: “The judgement on this team will be asked at the end of the season. We do our job in public”. 🔴 #LFC



“We are all out there to be judged, manager, players… but I don't think about it. At the moment it's not 100% fair to judge us”. pic.twitter.com/kwHpWihBmh