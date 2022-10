Ο τερματοφύλακας της Λιντς, Ίλαν Μελιέ, ήταν ο MVP για την ομάδα του στο μεγάλο «διπλό» επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και η κάμερα τον έπιασε να πανηγυρίζει σαν τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Ίλαν Μελιέ έκανε εμφάνιση... καριέρας μέσα στο «Άνφιλντ». O 22χρονος Γάλλος τερματοφύλακας κατέβασε «ρολά» στην εστία του και ήταν ο MVP στην μεγάλη νίκη της Λιντς επί της Λίβερπουλ, καθώς κράτησε «όρθια» την ομάδα του, όταν οι Reds άσκησαν πίεση στο δεύτερο ημίχρονο.

Illan Meslier’s game by numbers vs. Liverpool:



40 touches

9 saves

7 saves from close range

3 punches

1/1 ground duels won

1 goal conceded



Outstanding goalkeeping. 🙌 pic.twitter.com/cylLEy7lrQ