Μετά από 70 παιχνίδια Premier League και 3,5 σεζόν η Λίβερπουλ έχασε σε αγώνα στο «Άνφιλντ» στο οποίο αγωνίστηκε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Η Λιντς πανηγύρισε ιστορική και βαθμολογικά πολύτιμη νίκη κόντρα στη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και προσωρινά ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η μεγάλη είδηση δεν έιναι πως η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχασε από την πρότελευταια ομάδα της Premier League ή πως ηττήθηκε από τα Παγώνια μετά από 21 χρόνια αλλά πως τα «κατάφερε» με βασικό τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ!

For the first time ever, Virgil van Dijk has LOST a Premier League game at Anfield 🤯 pic.twitter.com/OXFCq2u1YZ

Ο Ολλανδός στόπερ πήγε στο Μέρσεϊσαϊντ τον Ιανουάριο του 2018 και για 3,5 σεζόν και 70 παιχνίδια η Λίβερπουλ δεν έχασε σε αγώνα πρωταθλήματος στο «Άνφιλντ», στο οποίο αγωνίστηκε. Σε αυτό το σερί oi Reds είχαν 59 νίκες και έντεκα ισοπαλίες.

1 - For the first time in his Liverpool career, Virgil van Dijk has ended on the losing side in a Premier League home game, having been unbeaten in his first 70 at Anfield for the Reds before today (W59 D11). Concluded. pic.twitter.com/Uo8W1XTx2M