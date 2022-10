Κλοπ: «Δεν μπορούμε να αμυνόμαστε έτσι!»

Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Λίβερπουλ από τη Λιντς στο «Άνφιλντ» εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του στο δεύτερο γκολ.

Η Λίβερπουλ μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «City Ground» έχασε και από τη Λιντς μέσα στο «Άνφιλντ», με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας. Οι Reds βρήκαν απέναντι τους έναν εξαιρετικό Μελιέ που κράτησε όρθια τα Παγώνια, όμως τα γκολ που δέχτηκαν προήλθαν από κάκιστη αμυντική συμπεριφορά.

Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο «τρελό» πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του στο νικητήριο τέρμα του Σάμερβιλ στο 89'.

Bamford assisted on Summerville's winning goal. Leeds beat Liverpool at Anfield in dramatic fashion.#LIVLEE #PL #Halloween #Flamengo #Libertadores pic.twitter.com/EQp2nqCKGI