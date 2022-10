Αυστραλός οπαδός του ποδοσφαίρου που προφανώς μισεί τη Λίβερπουλ στοιχημάτισε 300 δολάρια ότι το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ θα υποβιβαστεί.

Ένας Αυστραλός λάτρης του ποδοσφαίρου, που για κάποιον λόγο δεν συμπαθεί τη Λίβερπουλ, δεν πιστεύει απλώς ότι οι Reds φέτος δεν θα μπουν στην πρώτη τετράδα, αλλά στην πραγματικότητα υπολογίζει ότι η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ θα υποβιβαστεί! Κάποιος - πιθανώς οπαδός της Έβερτον - έχει στοιχηματίσει 300$ στη Λίβερπουλ για να παίξει στην Championship την επόμενη σεζόν.

Μόλις πριν από λίγους μήνες βρίσκονταν ακόμα στο κυνήγι των τεσσάρων πρώτων θέσεων της Premier και η TAB -στοιχηματική εταιρεία- έγραψε στο Twitter: «Η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 16η θέση και ένας παίκτης μόλις έβαλε $300 @ $1.001 στους Reds που θα υποβιβαστούν...»

Liverpool sit 16th and one punter has just put $300 @ $1,001 on the Reds to be relegated... pic.twitter.com/BwsPLEjUSU