Η διοίκηση της Άστον Βίλα έχει στην κορυφή της λίστας της για τη διαδοχή του Στίβεν Τζέραρντ τον Ουνάι Έμερι. Οι Χωριάτες προτίθενται να καλύψουν τη ρήτρα της Βιγιαρεάλ της τάξης των έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Άστον Βίλα μετά την λύση της συνεργασίας με τον Στίβεν Τζέραρντ. Ο θρύλος της Λίβερπουλ «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα των Χωριατών στην Premier League και απολύθηκε με τη διοίκηση του κλαμπ να στρέφεται σε λύσεις όπως ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο και ο προπονητής του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρούμπεν Αμορίμ.

Σύμφωνα με νεότερα ρεπορτάζ ο πρώτος στόχος της Άστον Βίλα είναι από το «πάνω ράφι» και ακούει στο όνομα Ουνάι Έμερι. Oι δυο πλευρές είχαν επαφές τις προηγούμενες ώρες, οι Βρετανοί εξέφρασαν την πρόθεση τους να καλύψουν τη ρήτρα της Βιγιαρεάλ της τάξης των έξι εκατομμυρίων ευρώ και πλέον το θέμα είναι η τελική απόφαση του Ισπανού τεχνικού.

Aston Villa have approached Unai Emery. It will be now up to Unai — as Aston Villa would be prepared to pay the release clause, around €6m. 🚨🟣🔵 #AVFC



