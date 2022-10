Ο πρώην μέσος της Λίβερπουλ, απολύθηκε μετά τη νέα ήττα της Άστον Βίλα, που την άφησε στη 17η θέση της Premier League.

Όπως φημολογούταν από την αρχή της εβδομάδας, οι ιθύνοντες της Άστον Βίλα θα προχωρήσουν σε λύση της συνεργασίας τους με τον Στίβεν Τζέραρντ σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων κόντρα στις Φούλαμ και Μπρέντφορντ. Και το χρονικό του... προαναγγελθέντος διαζυγίου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/10).

Οι «Χωριάτες» ηττήθηκαν με το βαρύ 3-0, βρίσκονται πλέον στην 17η θέση της Premier League, σε ισοβαθμία με τη Γουλβς, μια ανάσα από τη ζώνη του υποβιβασμού και ο πρώην προπονητής της Ρέιντζερς παρελθόν από τον πάγκο τους.

Η δήλωση του συλλόγου, που κυκλοφόρησε λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα έγραφε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Στίβεν για τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή του και να του ευχηθούμε καλή συνέχεια για το μέλλον».

Θυμίζουμε ότι ο Τζέραρντ αντικατέστησε τον Ντιν Σμιθ τον Νοέμβριο του περασμένου έτους με τη Βίλα να πιστεύει ότι ο πρώην προπονητής τους είχε πάει όσο πιο μακριά μπορούσε. Αλλά το ρεκόρ του «Stevie» δεν ήταν καλύτερο από αυτό του προκατόχου του. Η Βίλα έχει πάρει 32 πόντους από 31 αγώνες το 2022. Σε 40 παιχνίδια που ήταν επικεφαλής σε όλες τις διοργανώσεις, ο Τζέραρντ οδήγησε τη Βίλα σε μόλις 13 νίκες.

Ο σύλλογος ton υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό το καλοκαίρι, επενδύοντας σε παίκτες που ταίριαζαν στο σύστημά του, αλλά δυσκολεύτηκαν να βρουν ξεκάθαρη ταυτότητα και στυλ παιχνιδιού. Με τα αποτελέσματα να πηγαίνουν κόντρα στην ομάδα, οι οπαδοί στράφηκαν εναντίον του προπονητή. Το ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν, στο οποίο έχει κερδίσει μόνο 2 από τα 11 παιχνίδια, ενέτεινε την πίεση στον Τζέραρντ και μετά τη νέα ήττα ήρθε η οριστική ρήξη.

Σύμφωνα με τους «Times» ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο είναι το πρώτο όνομα στη λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες που κοιτάζουν οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά δεν είναι σαφές αν ο πρώην προπονητής της Τότεναμ θα ενδιαφερόταν να αναλάβει μια τέτοια πρόκληση.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.