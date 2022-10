Η Σαουθάμπτον απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Άρσεναλ στο Σεντ Μέρις κι έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί της. Τεσσάρα η Βίλα μετά την απόλυση Τζέραρντ, σούπερ η Λέστερ.

Σερί ήταν και... χάθηκε για την Άρσεναλ, αφού έπειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες, είδε τη Σαουθάμπτον να της βάζει... stop! Το τελικό 1-1 στο Σεντ Μέρις έδωσε την ευκαίρα στη Σίτι να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στο -2. Ετσι, η ομάδα του Αρτέτα απέτυχε να κερδίσει έναν αγώνα της Premier League στον οποίο άνοιξε το σκορ, για πρώτη φορά μετά την Πρωτοχρονιά. Οι Gunners είχαν κερδίσει 18 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος, όπου σημείωσαν το πρώτο γκολ.

Οι Λονδρέζοι ήταν καλύτεροι, είχαν φάσεις, αλλά όχι και την ουσία για να «κλειδώσουν» τη νίκη. Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά, πίεσε και στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ με υπέροχο τελείωμα του Τσάκα. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν και πέναλτι λίγο αργότερα σε τράβηγμα του Ζεσούς, αλλά ο διαιτητής δεν έδειξε παράβαση. Οι Λονδρέζοι είχαν τον έλεγχο, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη εστία. Το β΄ μέρος άρχισε με μεγάλη ευκαιρία του Ζεσούς, ο οποίος δεν μπόρεσε από κοντά να σκοράρει.

Goal! Granit Xhaka makes it 1-0 with his right foot from a Ben White cross. #afc



