Κάτι παραπάνω από απογοητευμένος ο Βαράν, που μετά τον τραυματισμό του στο ματς της Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι αποχώρησε από το γήπεδο κλαίγοντας.

Κάθε τραυματισμός σε αυτό το σημείο της σεζόν, λιγότερο από έναν μήνα πριν το Μουντιάλ του 2022, «πονάει» περισσότερο. Κάτι που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει και ο Ραφαέλ Βαράν. Ο Γάλλος στόπερ τραυματίστηκε στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Τσέλσι, στην προσπάθεια του να μαρκάρει τον Ομπαμεγιάνγκ. Όταν συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει, λύγισε και έφυγε από το γήπεδο σχεδόν σπαράζοντας, δείχνοντας να πιστεύει πως το συγκεκριμένο πρόβλημα θα είναι αρκετά σοβαρό, ικανό να τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα του Κατάρ.

Varane in tears after getting injured #CHEMUN pic.twitter.com/2U8BGu0bAQ