Νέβιλ σε Κιν: «Η Γιουνάιτεντ είναι καλύτερα χωρίς τον Ρονάλντο, είναι ώρα του να κάτσει στον πάγκο» (vid)

Οι Γκάρι Νέβιλ και Ρόι Κιν είχαν μία έντονη διαφωνία στον αέρα του SkySports σχετικά με την χρησιμοποίηση ή μη του Κριστιάνο Ρονάλντο και την συμπεριφορά του Πορτογάλου.

Ο Ρόι Κιν υποστήριξε πως αυτό που γίνεται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι λάθος και γι' αυτό έχει απογοητευτεί, παρ' ότι έχει και ο ίδιος λάθη. Θεωρεί πως είναι καλό που δείχνει έτσι την δυσαρέσκεια του και πως θα ήταν χειρότερο αν ενδαιφερόταν καθόλου, αφού έτσι τώρα δείχνει πως ενδιαφέρεται και θέλει να την βοηθήσει.

Ρόι Κιν: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ανθρώπινο ον και έχει ελαττώματα. Είναι απογοητευμένος. Αυτό που θα με ανησυχούσε περισσότερο θα ήταν να έπαιρνε ο Ρονάλντο την θέση του στον πάγκο κάθε εβδομάδα, να διασκέδαζε και να μην νοιαζόταν για τίποτα. Νομίζω νοιάζεται για την ομάδα. Αγαπάει την ομάδα, χρειάζεται να παίζει και θέλει να παίζει. Βέβαια, αυτός δεν είναι ο παίκτης που ήταν δέκα χρόνια πριν πια, αλλά πρώτος σκόρερ της ομάδας πέρυσι».

Ο Γκάρι Νέβιλ από την άλλη είχε εντελώς αντίθετη άποψη θεωρώντας απαράδεκτη την συμπεριφορά του και τονίζοντας πρέπει οι δύο πλευρές να τελειώσουν την συνεργασία τους. Τόνισε μάλιστα πως η ομάδα παίζει καλύτερα χωρίς αυτόν και ο Τεν Χαγκ το γνωρίζει αυτό και πως ίσως ήρθε η ώρα να κάθεται στον πάγκο ο Πόρτογάλος και να βλέπει τους άλλους που παίζουν, όπως έκαναν τόσοι μ' αυτόν όλα αυτά τα χρόνια που διέπρεπε.

Γκάρι Νέβιλ: «Είναι η δεύτερη φορά που ο Κριστιάνο φεύγει πριν το τέλος του αγώνα και πρέπει να πω πως είναι κάτι απαράδεκτο. Η ομάδα είναι καλύτερη χωρίς εκείνον και ο Τεν Χαγκ το ξέρει αυτό. Νομίζω πως το πράγμα που η ομάδα και ο Κριστάνο μπορούν να κάνουν είναι να μείνουν μαζί μέχρι την επόμενη εβδομάδα και να τελειώσει την συνεργασία τους. Πρέπει να προχωρήσουν. Ο Κριστιάνο έχει παίξει εκατοντάδες ματς τα τελευταία δέκα χρόνια και παίκτες έπρεπε να κάθονται στον πάγκο και να τον βλέπουν. Τώρα είναι η σειρά του. Είναι ώρα να πάει σε άλλη ομάδα, επειδή δεν μπορεί πλέον να δεχθεί πως θα βρίσκεται στον πάγκο».

