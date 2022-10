Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν το κορυφαίο club για τη σεζόν 2021-22 σύμφωνα με το France Football, με τις Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο για την χρονιά 2021-22, παίρνοντας την σκυτάλη από την Τσέλσι που είχε κερδίσει το βραβείο την περασμένη χρονιά. Οι Πολίτες κατέκτησαν την Premier League και μέτρησαν πέντε υποψηφιότητες στις πρώτες τριάντα για την Χρυσή Μπάλα (Σίλβα, Φόντεν, Μαχρέζ, Κανσέλο, Ντε Μπρόινε) και ακόμα μία στην ψηφοφορία των γυναικών (Λούσι Μπρονζ).

Στην δεύτερη θέση κατετάγη η Λίβερπουλ με έξι υποψηφιότητες (Σαλάχ, Μανέ, Φαν Ντάικ, Ντίας, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Φαμπίνιο) και στην τρίτη θέση η Ρεάλ με πέντε υποψηφιότητες (Μπενζεμά, Βινίσιους, Μόντριτς, Κασεμίρο, Κουρτουά).

Manchester City is the club of the year!



Congrats 💙#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/BtftAv5XWL