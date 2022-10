Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «είδε» το γκολ του Σαλάχ στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσετσερ Σίτι από τη στιγμή που ο Αιγύπτιος πέρασε τον Κανσέλο και χτυπιόταν στο έδαφος.

Η Λίβερπουλ πανηγύρισε μεγάλη νίκη, καθώς επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ» με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο τεχνικός των Πολιτών, Πεπ Γκουαρδιόλα, είχε «μυρίσει» το γκολ από την αρχή της φάσης.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral στα Social Media ο Ισπανός τεχνικός γονάτισε και άρχισε να χτυπιόταν μπροστά από τον πάγκο του, όταν ο Αιγύπτιος σταρ ξεπέρασε τον Κανσέλο μετά από βολέ του Άλισον, καθώς... προέβλεψε την κατάληξη της φάσης. Θυμίζουμε πως ο Πορτογάλος μπακ ο σήκωσε το χέρι και παραδέχθηκε το λάθος του, το οποίο κόστισε βαθμούς στην ομάδα του.

The tactical angle of Salahs goal is incredible.



The back 4 running towards Ali 😍 pic.twitter.com/sQegIybNUh