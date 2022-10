Η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς της Σίτι ότι πετάχτηκαν νομίσματα στον προπονητή της, Πεπ Γκουαρδιόλα, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο «Άνφιλντ»!

Το ντέρμπι στο «Άνφιλντ» μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι από μερίδα οπαδών και των δύο ομάδων. Οι μεν φιλοξενούμενοι κατά τη διάρκεια του αγώνα φώναζαν εμετικά συνθήματα που σχετίζονταν με τις τραγωδίες του Χέιζελ και του Χίλσμπορο προκαλώντας την επίσημη ανακοίνωση των «reds».

Οι δε γηπεδούχοι, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι «Πολίτες», πέταξαν νομίσματα στον Πεπ Γκουαρδιόλα. Θυμίζουμε ότι ο Καταλανός, πυρ και μανία, με την απόφαση του ρέφερι να ακυρώσει γκολ του Φόντεν, στράφηκε προς την κερκίδα ζητώντας στον κόσμο ειρωνικά να κάνει περισσότερο θόρυβο και τότε ήταν που φέρεται οι οπαδοί να πέταξαν τα αντικείμενα.

«Την επόμενη φορά θα το κάνουν καλύτερα. Δεν με βρήκαν. Προσπάθησαν αλλά δεν με πέτυχαν», είπε ο Γκουαρδιόλα. «Το κατάφεραν στο πούλμαν πριν από χρόνια [αναφορά στην επίθεση στο λεωφορείο της ομάδας της Σίτι από οπαδούς της Λίβερπουλ πριν από έναν αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ το 2018] αλλά όχι αυτή τη φορά».

Ένας εκπρόσωπος της Λίβερπουλ δήλωσε: «Γνωρίζουμε ένα περιστατικό που αφορούσε τη ρίψη αντικειμένων στον χώρο όπου βρίσκεται ο αντίπαλος προπονητής. Αυτή είναι μια εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά και όχι τα πρότυπα συμπεριφοράς που περιμένουμε στο Άνφιλντ».

Σύμφωνα με την «Telegraph» η Μάντσεστερ Σίτι πρόκειται τώρα να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Premier League για το περιστατικό.

