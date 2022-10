Ο Ζοάο Κανσέλο σήκωσε το χέρι και παραδέχθηκε το λάθος του, που κόστισε στην Σίτι την ήττα από τη Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Ο Μο Σαλάχ σκόραρε το νικητήριο γκολ της Λίβερπουλ στο 76ο λεπτό του ντέρμπι με την πρωταθλήτρια Αγγλίας Μάντσεστερ Σίτι το οποίο όμως ήρθε μετά από λάθος του Ζοάο Κανσέλο που επέτρεψε στον Αιγύπτιο να φτάσει στην περιοχή και να πλασάρει τον Έντερσον.

Με ασίστ του... Άλισον Μπέκερ που έδωσε μια μακρινή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και καλή πρώτη επαφή του Σαλάχ, οι reds πήραν το προβάδισμα με το σκορ να μην αλλάζει ως το τελευταίο σφύριγμα (1-0).

Ο Κανσέλο πιάστηκε εντελώς απροετοίμαστος για αυτό που έγινε, με την άμυνά του να είναι εξαιρετικά αφελής για το επίπεδό του. Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους που δεν είχε καλή εικόνα κόντρα στη Λίβερπουλ, ανέλαβε την ευθύνη για το λάθος του. Στο τέλος του παιχνιδιού, οι κάμερες τον εντόπισαν να χτυπά το στήθος του και να λέει: «Εγώ φταίω». Ο Φιλ Φόντεν, του οποίου ακυρώθηκε γκολ στο 53ο λεπτό, πλησίασε και παρηγόρησε τον συμπαίκτη του αγκαλιάζοντάς τον.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Cancelo visibly saying “My fault” after the game #Pep pic.twitter.com/5BIyNatMxf