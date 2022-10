Λίβερπουλ: «Είμαστε απογοητευμένοι από τα αηδιαστικά συνθήματα των φιλοξενούμενων οπαδών»

Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταδίκαζε τα εμετικά συνθήματα των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι για τις τραγωδίες στο Χέιζελ και στο Χίλσμπορο εξέδωσε η Λίβερπουλ!

Η ποδοσφαιρική γιορτή στο «Ανφιλντ» για το ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι κηλιδώθηκε από μερίδα των φιλοξενούμενων οπαδών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του αγώνα φώναζαν εμετικά συνθήματα που σχετίζονταν με τις τραγωδίες του Χέιζελ και του Χίλσμπορο.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι Reds πήραν θέση μέσω επίσημης ανακοίνωσης και καταδίκασαν τα συνθήματα, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν πως θα συνεργαστούν με τις Αρχές αλλά και με την Μάντσεστερ Σίτι με γνώμονα την εξάλειψη του φαινομένου.

«Νιώθουμε βαθύτατα απογοητευμένοι από τα αηδιαστικά συνθήματα που σχετίζονται με ποδοσφαιρικές τραγωδίες από το τμήμα που βρίσκονταν οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι στο σημερινό παιχνίδι στο Άνφιλντ. Η εξέδρα Η εξέδρα στο τμήμα των φιλοξενούμενων βανδαλίστηκε με τον ίδιο τρόπο από γκράφιτι ίδιου περιεχομένου.

Γνωρίζουμε την επίπτωση που έχουν τέτοιες ενέργειες στις οικογένειες, στους επιζώντες και όλους όσοι σχετίζονται με τέτοιες τραγωδίες. Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές και θα δουλέψουμε μαζί με την Μάντσεστερ Σίτι με σκοπό να διαβεβαιώσουμε ότι τέτοια συνθήματα θα εξαφανιστούν από το ποδόσφαιρο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

