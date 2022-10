Απρόοπτο σκηνικό στο «Elland Road», η διακοπή ρεύματος ανάγκασε τις Λιντς και Άρσεναλ να επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

Λιντς και Άρσεναλ ήταν έτοιμες να αναμετρηθούν στο «Elland Road» για την Premier League. Η διακοπή ρεύματος στο γήπεδο ωστόσο επηρέασε την ενδοεπικοινωνία των διαιτητών και τη λειτουργία του Goal Line Technology, με αποτέλεσμα ο ρέφερι Κρίς Κάβανα να αναγκαστεί να οδηγήσει τις ομάδες στα αποδυτήρια περίπου τρία λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού.

Arsenal and Leeds players leave the pitch due to refs comms not working#LEEARS



pic.twitter.com/ExppyXagFJ