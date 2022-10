Ο Ζοσέ Σα κατέθεσε για ακόμα μια φορά τα διαπιστευτήρια της ποιότητάς του, αφού στο 79΄του αγώνα κόντρα στη Νότιγχαμ απέκρουσε πέναλτι του Τζόνσον και κράτησε το μηδέν για τη Γουλβς.

Ένας... σπασμένος καρπός δεν είναι αρκετός για να σταματήσει τον Ζοσέ Σα, ο οποίος ακόμα και με κάταγμα στο χέρι του συνεχίζει να αποδεικνύει συνεχώς την ποιότητά του! Και τελευταίος μάρτυρας για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Πορτογάλου τερματοφύλακα έγινε ο Τζόνσον της Νότιγχαμ Φόρεστ! Αφού έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα στο 79΄, ο Άγγλος επιθετικός είδε τον Σα να αποκρούει την εκτέλεση του και να κρατάει άθικτο το προβάδισμα της Γουλβς (1-0).

