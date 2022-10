Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να προσφέρει η Τσέλσι στη Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχει καταφέρει να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του και δεν αποκλείεται στις ερχόμενες μεταγραφικές περιόδους να αποτελεί το πιο «hot» όνομα της αγοράς.

Σύμφωνα με τη «Bild» ο 19χρονος χαφ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Τσέλσι, η οποία είναι να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Ντόρτμουντ.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως οι Βεστφαλοί δεν συζητούν για κάτι λιγότερο από 120 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του και δεν πρόκειται να χαμηλώσουν την τιμή.

🚨 Chelsea are prepared to pay Dortmund €100m for 19-year-old midfielder Jude Bellingham, but the Bundesliga side want at least €120m.



(Source: BILD) pic.twitter.com/fkrnum26vr