Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον επικεφαλής προσλήψεων Γιώργο Συριανό και τον επικεφαλής του σκάουτινγκ Άντι Σκοτ ​​μετά από ανασκόπηση των καλοκαιρινών μεταγραφών της από τον ιδιοκτήτη της Βαγγέλη Μαρινάκη και τον νέο αθλητικό διευθυντή της Φίλιπο Τζιράλντι.

Η πρόσφατα προβιβασμένη στην Premier League, Νότιγχαμ Φόρεστ, έκανε 22 μεταγραφές τη φετινή μεταγραφική περίοδο από όταν κέρδισε την άνοδό της στα πλέι οφ της Championship. Ωστόσο για την ώρα δεν φαίνεται να αποδίδουν τα αναμενόμενα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει μόλις πέντε βαθμούς μετά από εννέα αγωνιστικές.

Ο Γιώργος Συριανός διορίστηκε στον ρόλο του επικεφαλής προσλήψεων από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιν Μέρφι με αποστολή να φέρει μια στρατηγική βασισμένη στα data στις μεταγραφές του συλλόγου. Το σχέδιο ήταν η ομάδα να μην στραφεί σε ακριβές μεταγραφές, μεγάλων ηλικιακά παικτών, αλλά να στοχεύσει σε παίκτες κάτω των 26 με πιθανή αξία πώλησης. Του πιστώθηκαν πολλές από τις μεταγραφές που βοήθησαν τη Φόρεστ να επιστρέψει στην Premier League για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του δεξιού μπακ Τζεντ Σπενς.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Συριανός έφερε αρκετούς παίκτες από την Bundesliga, γνωρίζοντας καλά τη γερμανική αγορά, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στη Στουτγάρδη. Οι Μουσά Νιακατέ και Ορέλ Μανγκαλά εκτός από τον Αβονίγι ορίστηκαν όλοι από τον Συριανό ως παίκτες της Premier League με δυνατότητες.

Ωστόσο ο Έλληνας εφοπλιστής μαζί με τον αθλητικό διευθυντή Φίλιπο Τζιράλντι μετά από ανασκόπηση της καλοκαιρινής μεταγραφικής δραστηριότητας και στρατηγικής αποφάσισαν να σταματήσουν τη συνεργασία τους με τον επικεφαλής του recruitment κ. Συριανό και τον επικεφαλής scout Άντι Σκοτ. Οι απολύσεις των Συριανού και Σκοτ έρχεται κάποια 24ωρα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή της ομάδας Στιβ Κούπερ που στηρίχθηκε υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2025.

