Το μυστήριο γύρω από τον νέο πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο λύθηκε, καθώς πρόκειται για ένα εσωτερικό αστείο με τους συμπαίκτες του, που κρύβει και μπόλικο αυτοσαρκασμό από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Το πρώτο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο σε κανονική ροή παιχνιδιού τη φετινή σεζόν λύτρωσε τον ίδιο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από πολλές απόψεις. Με αυτό σφράγισε την ανατροπή της ομάδας του κόντρα στην Έβερτον, με αυτό έδωσε τέλος στη δική του περίοδο επιθετικής δυστοκίας και κυρίως, με αυτό έφτασε τα 700 σε επίπεδο συλλόγων στη μυθική του καριέρα. Και ένα τόσο σπέσιαλ γκολ, χρειαζόταν και σπέσιαλ πανηγυρισμό.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ άφησε το διάσημο «Siuu» στην άκρη και πανηγύρισε με κλειστά μάτια και σταυρωμένα τα χέρια στο «Γκούντισον Παρκ», προκαλώντας αυτόματα μυστήριο για τη σημασία του. Κάποιοι το ερμήνευσαν ως «βάζω για ύπνο τους επικριτές μου», αλλά την αληθινή ερμηνεία ήρθε να αποδώσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα, ο πανηγυρισμός δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα inside joke. Ένα αστείο δηλαδή μέσα από τα αποδυτήρια των Κόκκινων Διαβόλων, αφού η στάση του σώματος που πήρε ο CR7 είναι η ίδια που έχει όταν κοιμάται στο πούλμαν της αποστολής. Κάτι το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους συμπαίκτες του και όλοι μαζί απ' ό,τι φαίνεται θέλησαν να το διακωμωδήσουν για μια ακόμα φορά, με τον Άντονι να είναι εκείνος που έσπευσε πρώτος πρώτος να πανηγυρίσει με ανάλογο στυλ.

Cristiano Ronaldo's celebration against Everton was a self-deprecating nod to the position in which he sleeps when travelling with the #mufc squad, which hasn't gone unnoticed by his team-mates [mu] pic.twitter.com/lAwoDajwba