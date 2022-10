Οι αστέρες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρευρέθηκαν στην ετήσια «Foundation Dream Day» του συλλόγου συναντώντας υποστηρικτές της ομάδας που υποφέρουν από σοβαρές και περιοριστικές ασθένειες.

Στην εκδήλωση που έγινε λόγω covid για πρώτη φορά μετά το 2019, ήταν όλοι παρόντες. Ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Ραφαέλ Βαράν, ο Νταβίντ ντε Χέα και οι καλοκαιρινές αφίξεις Λισάντρο Μαρτίνες, Άντονι και Κασεμίρο. Οι υποστηρικτές του συλλόγου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους παίκτες του Έρικ Τεν Χαγκ να προπονούνται στο Κάρινγκτον κι ύστερα να συναντηθούν μαζί τους για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Ο μεγάλος σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, που πρόσφατα πέτυχε το 700ο γκολ της καριέρας του εναντίον της Έβερτον στην εκτός έδρας νίκη της Γιουνάιτεντ με 2-1 την Κυριακή, ενώθηκε επίσης με τους υποστηρικτές και τους συμπαίκτες του για τη μεγάλη συνάντηση.

Έτσι ο μικρός Τζόσι, ηλικίας 10 ετών από το Νόρθαμπτον, είχε την ευκαιρία - όπως αποκάλυψε με ενθουσιασμό στην ιστοσελίδα του συλλόγου της Γιουνάιτεντ- να δείξει στον Πορτογάλο τον εμβληματικό του πανηγυρισμό: "Siuuu". «Πρέπει να δω τον Ρονάλντο! Έκανα τον πανηγυρισμό Siiuu και το έκανε μαζί μου και αυτό με έκανε πραγματικά χαρούμενο», είπε.

Ο αρχηγός της ομάδας Χάρι Μαγκουάιρ τόνισε από πλευράς του: «Ξέρουμε πόσο πολλά σημαίνουν αυτές οι μέρες για τον σύλλογό μας. Από τότε που μπήκα στον σύλλογο, μου ήταν ξεκάθαρο πόσα κάνουμε στην κοινότητα και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Το να βάζεις μερικά χαμόγελα στα πρόσωπα των θαυμαστών και να τους κάνεις χαρούμενους αυτό είναι που έχει σημασία».

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:

Special moments create precious memories ❤️



We were delighted to welcome fans with life-limiting illnesses to Carrington today, for our annual Dream Day event 🙏#MUFC || @MU_Foundation