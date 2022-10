Η Λίβερπουλ είναι στο -14, ο Κλοπ γελάει όταν ακούει.... μάχη τίτλου και παίκτες - κλειδιά, όπως ο Άρνολντ καταρρέουν!

Το ποδόσφαιρο όσο κλισέ και ακούγεται δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Μία ομάδα είναι ένας μεγάλος και πολύπλοκος οργανισμός. Μία λανθασμένη λειτουργία σε ένα κομμάτι του μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις.

Πολλά πράγματα μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Σχεδόν τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο. Ο Κλοπ πρέπει να είναι σε μία τέτοια κατάσταση όπου βλέπει να του προκύπτουν συνέχεια προβλήματα από εδώ και από εκεί. Πράγματα που τον δυσκολεύουν. Είναι σαν να υπάρχουν τυφλοπόντικες που του δημιουργούν διαρκώς... τρύπες.

Αλλά ας ξεκινήσουμε με το πιο προφανές θέμα. Την περίπτωση του Αλεξάντερ Άρνολντ. Μία περίπτωση που είναι σαν... αίνιγμα. Ένα θέμα που συζητιέται διαρκώς.

Από τη μία ο Άρνολντ θεωρείται μία ιδιοφυΐα της γενιάς του. Ο Σάουθγκεϊτ θα πρέπει να... τιμωρηθεί που δεν τον είχε διαλέξει για την Εθνική. Από την άλλη υπάρχει η θεώρηση πως ο Αγγλος μπακ ποδοσφαιρικά δεν είναι κάτι τόσο λαμπερό όσο θέλει να φαίνεται.

