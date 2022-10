Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, πιστεύει ότι η ομάδα είναι πλέον εκτός κούρσας για τον τίτλο της Premier League μετά την απογοητευτική ήττα κόντρα στην Άρσεναλ (3-2).

Η Λίβερπουλ ισοφάρισε δύο φορές την Άρσεναλ στο ντέρμπι της Κυριακής, αλλά τελικά ηττήθηκε με 3-2 στο «Emirates» κι έμεινε πολύ πίσω στην διεκδίκηση της κορυφής της λίγκας...

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε στα σχοινιά από το πρώτο λεπτό του αγώνα όταν ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι (1') έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Οι Reds αντέδρασαν με τον Ντάργουιν Νούνιες (34') και ήταν αναμφισβήτητα η καλύτερη ομάδα στο πρώτο ημίχρονο.

Αλλά λίγο πριν το ημίχρονο, όταν ο Μπουκάγιο Σάκα έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ τους Gunners (2-1). Η Άρσεναλ πήρε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά ο Ρομπέρτο Φιρμίνο ισοφάρισε και πάλι για την Λίβερπουλ νικώντας τον Ραμσντεϊλ με ένα υπέροχο τελείωμα στο 53'. Η Άρσεναλ συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και τελικά ανταμείφθηκε με πέναλτι όταν ο Γκάμπριελ Ζεσούς έπεσε στη μεγάλη περιοχή υπό την πίεση του Τιάγκο Αλκάνταρα. Ο Σακά ανέλαβε να εκτελέσει και δεν λάθεψε χαρίζοντας τη νίκη στη πρωτοπόρο Άρσεναλ (3-2).

Η Λίβερπουλ, εν τω μεταξύ, είναι τώρα 10η έχοντας επικρατήσει σε μόλις δύο από τα οκτώ πρώτα της παιχνίδια πρωταθλήματος και τώρα βρίσκεται 14 βαθμούς πίσω από την κορυφαία Άρσεναλ, με ένα παιχνίδι λιγότερο!

Μετά τον αγώνα, ο Κλοπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του beIN Sport: «Είπατε πριν από αυτή τη συνάντηση ότι η κούρσα για τον τίτλο τελείωσε…» Πριν προλάβει η δημοσιογράφος να ολοκληρώσει την ερώτησή της, ο Κλοπ ξέσπασε στα γέλια.

Jurgen Klopp is definitely playing down Liverpool's title hopes this season!



