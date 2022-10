Η φετινή Άρσεναλ είναι ικανή για μεγάλα πράγματα, το απέδειξε στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, αφού επικράτησε 3-2 και βρέθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή.

Αυτή η Άρσεναλ δεν δείχνει ικανή να αφήσει τη μάχη του τίτλου! Η ομάδα του Αρτέτα επικράτησε 3-2 στο Εmirates της Λίβερπουλ, βρέθηκε ξανά μόνη στην κορυφή της Premier League, ενώ άφησε στο -14 τους Reds. Αλλωστε, είναι το καλύτερο ξεκίνημα των Λονδρέζων έπειτα από οκτώ χρόνια. Βασικός ο Τσιμίκας, έδωσε βοήθειες, αλλά παρασύρθηκε από τη μέτρια εικόνα της ομάδας του.

Απίθανη αρχή για την Άρσεναλ, αφού άνοιξε το σκορ στα 58 δευτερόλεπτα με υπέροχο τελείωμα του Μαρτινέλι, έπειτα από ασίστ του Όντεγκααρντ. Μάλιστα, ήταν το 2ο γρηγορότερο γκολ σε ντέρμπι των δυο ομάδων στην Premier League. Ωστόσο, η Λίβερπουλ κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα μέχρι και το 25’, πήρε τον έλεγχο και ισοφάρισε στο 34΄. Κάκιστη αντίδραση του Γκάμπριελ στο γύρισμα του Ντίας και ο Ντάργουϊν Νούνιες με προβολή πέτυχε το πρώτο γκολ μετά την πρεμιέρα.

Όλα έδειχναν πως οι δυο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με το 1-1, αλλά μία αντεπίθεση της Άρσεναλ, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και μια κάκιστη αντίδραση της άμυνας των Reds έφερε το γκολ. Ο Σάκα πήρε την ασίστ από τον Μαρτινέλι και πέτυχε το 2-1.

Gabriel Martinelli and Bukayo Saka combine for Arsenal’s second goal! Our star boys ⭐️



