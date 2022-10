Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο «Γκούντισον Παρκ», όμως έκανε την ανατροπή, νίκησε την Έβερτον με 2-1 και ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Πρώτο γκολ του Κριστιάνο στην τρέχουσα Premier League και 700ο στην συλλογική του καριέρα. Σκόραρε ξανά ο Άντονι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την βαριά ήττα με «εξάρα» στο ντέρμπι με τη Σίτι στο «Έτιχαντ» έβγαλε αντίδραση, νίκησε με ανατροπή την Έβερτον μέσα στο «Γκούντισον Παρκ» (2-1) και επέστρεψε στην πρώτη πεντάδα της Premier League. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το γκολ της ανατροπής, με το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα και το No. 700 σε συλλογικό επίπεδο. Τρίτο γκολ σε τρεις εμφανίσεις στην κορυφαία λίγκα του κόσμου για τον εξαιρετικό Άντονι.

EVERTON FC 1-0 MANCHESTER UNITED

⚽ 5' Alex Iwobi (#EvertonFC)

FOLLOW ME FOR MORE GOALS UPDATES ‼️

pic.twitter.com/4noNPEevVL