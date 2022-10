Το τρίτο γκολ του Άντονι σε ισάριθμα παιχνίδια στην Premier League έφερε το Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 1-1.

Τρεις εμφάνισεις, τρία γκολ για τον Άντονι στην Premier League και 1-1 η Γιουνάιτεντ στο «Goodison Park». Ο Βραζιλιάνος πήρε την κάθετη από τον Μαρσιάλ και πλάσαρε σωστά τον Πίκφορντ για την ισοφάριση.

Anthony assists Antony for Man. United ! 1-1 COME ONE REDS ❤️ pic.twitter.com/Gq1JjXEMjS