Απίθανο γκολ από τον Άλεξ Ιγουόμπι, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Έβερτον κόντρα στη Γιουνάιτεντ με φοβερό φαλτσαριστό σουτ στο «παραθυράκι» της εστίας.

Γκολ σπάνιας ομορφιάς από τον Άλεξ Ιγουόμπι, ο οποίος φρόντισε να ρίξει από νωρίς στα σχοινιά τη Γιουνάιτεντ . Έπειτα από κλέψιμο πάνω στον Κασεμίρο, η μπάλα στρώθηκε στον Νιγηριανό, ο οποίος έπιασε φοβερό curler έξω από την περιοχή και άνοιξε το σκορ για την Έβερτον μόλις στο 5΄.

EVERTON FC 1-0 MANCHESTER UNITED

⚽ 5' Alex Iwobi (#EvertonFC)

