«Βαριά» ποινή στον ακτιβιστή που δέθηκε στο δοκάρι στο Έβερτον - Νιούκαστλ

Σε ποινή φυλάκισης έξι εβδομάδων καταδικάστηκε ο ακτιβιστής για την κλιματική αλλαγή, ο οποίος δέθηκε στο δοκάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα της περασμένης σεζόν στην Premier League μεταξύ της Έβερτον και της Νιούκαστλ.

Ο Λουίς ΜακΚένι που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα στο Goodison Park στις 17 Μαρτίου φορώντας μία μπλούζα που έγραφε μεταξύ άλλων «Just Stop Oil», μιας βρετανικής οργάνωσης που έχει ως σκοπό τη διακοπή κάθε προμήθειας ορυκτών καυσίμων από τη χώρα και δέθηκε στο δοκάρι για να διαμαρτυρηθεί για την κλιματική αλλαγή, κρίθηκε ένοχος σε δίκη στο South Sefton Magistrates' Court την Παρασκευή.

Στο δικαστήριο είπε ότι ήλπιζε να σώσει ζωές με τις ενέργειές του. Καταδικάζοντάς τον, ο περιφερειακός δικαστής Γουέντι Λόιντ τόνισε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία από όσα μου είπες ότι είσαι παθιασμένος με τον σκοπό σου. Δεν παθιάζεσαι πολύ με το ποδόσφαιρο, προφανώς». Επιπλέον τόνισε ότι οι ενέργειές του ήταν «απερίσκεπτες» και «δυνητικά πολύ επικίνδυνες».

