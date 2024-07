Στην Έβερτον θα συνεχίσει την καριέρα της η Βεατρίκη Σαρρή, με την Ελληνίδα να αποχωρεί από την Μπράιτον ύστερα από δύο χρόνια.

Το νέο σταθμό στην καριέρα της βρήκε η Βεατρίκη Σαρρή, η οποία θα συνεχίσει στο «Νησί» φορώντας τη φανέλα της Έβερτον από τη νέα σεζόν.

Η 26χρονη ποδοσφαιρίστρια πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια στην Μπράιτον, με την οποία βρήκε δίχτυα έξι φορές σε 53 συμμετοχές και είναι μόνη Ελληνίδα που έχει αγωνιστεί στη Women's Super League μέχρι και σήμερα.

Η Ελληνίδα διεθνής με την Εθνική Γυναικών, έχει πρωταγωνιστήσει και στα πρόσφατα παιχνίδια της Ελλάδας στη φάση των ομίλων για το EURO.

Στις πρώτες της δηλώσεις, η Σαρρή εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη με την επιλογή της να συνεχίσει στα «ζαχαρωτά» για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Είναι ευχαρίστηση να αγωνίζεσαι στην Έβερτον. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι απίστευτες, έχω γνωρίσει τις συμπαίκτριές μου, το προσωπικό και όλους όσους σχετίζονται με τον σύλλογο. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα ξεκινήσω», είναι τα λόγια της, με την Έβερτον να αποτελεί την τέταρτη αγγλική ομάδα στην καριέρα της.

We have completed the signing of Greece international midfielder Veatriki Sarri.



Welcome to Everton, Veatriki! 🔵