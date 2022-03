Ο 21χρονος ονόματι Λουίς ΜακΚένι ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του «Γκούντισον Παρκ» με μπλούζα η οποία έγραφε το μήνυμα «Just Stop Oil» δεν ήταν άγνωστος στις αγγλικές Αρχές. Ποιος είναι ο 21χρονος ακτιβιστής που δέθηκε στο δοκάρι.

Η Εβερτον κατάφερε στα τελευταία λεπτά να κατακτήσει τη νίκη 1-0 κόντρα στη Νιουκάστλ, με αποτέλεσμα να πάει στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Ενα ματς το οποίο στιγματίστηκε από την είσοδο του ακτιβιστή, ο οποίος έδεσε τον λαιμό του στο κάθετο δοκάρι της εστίας των «ζαχαρωτών».

Ο νεαρός άντρας φορούσε μία μπλούζα που έγραφε μεταξύ άλλων «Just Stop Oil», μιας βρετανικής οργάνωσης που έχει ως σκοπό τη διακοπή κάθε προμήθειας ορυκτών καυσίμων από τη χώρα. Οι άνθρωποι της ασφάλειας χρειάστηκαν αρκετά λεπτά προκειμένου να βρουν ένα μεγάλο εργαλείο και να κόψουν το tire up, συλλαμβάνοντας εν τέλει τον άντρα.

Ποιος ήταν όμως ο νεαρός φίλαθλος; Το όνομά του είναι Λουίς ΜακΚένι και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές του Thameside, στο Νοτιοανατολικό Λονδίνο, αφού εξέτισε ποινή τριών μηνών για παράβαση ασφαλιστικών μέτρων κολλώντας κυριολεκτικά τον εαυτό του σε αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να αιτηθεί μαζί με άλλους ακτιβιστές την ενεργειακή αναβάθμιση των βρετανικών κατοικιών έως το τέλος της δεκαετίας, ώστε να περιοριστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ως πρώτο βήμα ζήτησαν από την κυβερνική κυβέρνηση τη διάθεση κονδυλίων για τη μόνωση 29 εκατομμυρίων κτιρίων κοινωνικής στέγασης έως το 2025, αλλά και την παρουσίαση εντός τετραμήνου ενός «νομικά δεσμευτικού εθνικού σχεδίου», με πλήρη χρηματοδότηση της αναβάθμισης της μόνωσης όλων των κατοικιών στη Βρετανία, έως το 2030, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοσή τους.

Παρά το γεγονός ότι αρχικά ήταν τρομοκρατημένος στην προοπτική της φυλακής, οι υπόλοιποι κρατούμενοι υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα τον ΜακΚένι, με αποτέλεσμα ο 21χρονος άνδρας να περάσει σχετικά ευχάριστα αυτούς τους τρεις μήνες στη φυλακή. Στις πρώτες του δηλώσεις όταν αποφυλακίστηκε ο ΜακΚένι τόνισε πως δεν φοβάται να προβεί σε παρόμοιες πράξεις, μιας και η φυλακή είναι κάτι που δεν τον φοβίζει πλέον.

«Η εμπειρία μου στη φυλακή με ενθάρρυνε να αναλάβω οποιαδήποτε μελλοντική δράση, ανεξάρτητα από το αν η φυλακή είναι συνέπεια. Νιώθω ότι αν είμαστε σε θέση να σώσουμε 8.000 έως 30.000 ζωές κάθε χρόνο, θα περνούσα το υπόλοιπο της ζωής μου στη φυλακή γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο φοιτητής μηχανολόγος μηχανικός που ανήκει στην ομάδα που ονομάζεται «Just Stop Oil», Λουίς ΜακΚένι.

Λίγες στιγμές μετά το περιστατικό στο «Γκούντισον Παρκ», η ομάδα που ανήκει ο νεαρός ακτιβιστής έστειλε της δικό της μήνυμα στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέλαβε την ευθύνη.

«Είμαστε στο 2022 και είναι ώρα να κοιτάξουμε ψηλά, ώρα να σηκωθούμε και να ενεργήσουμε σαν να είναι επείγουσα ανάγκη. Διάφοροι μου λένε ότι το μέλλον μου θα είναι τραγικό, αλλά έχουμε μια επιλογή. Μπορούμε να επιλέξουμε να τονίσουμε ότι το κλίμα μας καταρρέει. Μπορούμε να επιλέξουμε να αντισταθούμε σε αυτήν την κυβέρνηση που μας προδίδει, μπορούμε να επιλέξουμε να σηκωθούμε και να μην σταθούμε δίπλα», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media η ομάδα που ανήκει ο 21χρονος.

