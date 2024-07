Η Άστον Βίλα κοντά στον Ονάνα που ήθελε όλη η ευρωπαϊκή «ελίτ»

Η Άστον Βίλα βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης της συμφωνίας με την Έβερτον για τον Αμαντού Ονάνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Athletic», η Άστον Βίλα βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του Αμαντού Ονάνα.

Μια συμφωνία αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων λιρών είναι προ των πυλών, ενώ οι προσωπικοί όροι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Βίλα και του 22χρονου Βέλγου που αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός, όσο και ως κεντρικός μέσος.

Πρόκειται για ένα βασικό στόχο για τον Ουνάι Έμερι πριν από την είσοδο της Βίλα στο Champions League την επόμενη σεζόν, και ο ίδιος ο παίκτης είναι γνωστό ότι βλέπει πολύ θετικά την προοπτική να παίζει για τον Ισπανό τεχνικό και την ομάδα του.

Ο Ονάνα έχει εξελιχθεί σε βασικό παίκτη για την Έβερτον και τον Ντάις, κάνοντας 72 εμφανίσεις - συμπεριλαμβανομένων 37 την περασμένη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις - από τότε που πήγε από τη Λιλ έναντι 30 εκατ. το καλοκαίρι του 2022. Ο γαλλικός σύλλογος δικαιούται το 20% του κέρδους από οποιαδήποτε πώληση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Νιούκαστλ είχαν προηγουμένως ενδιαφερθεί για τον νεαρό, ενώ η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα είναι επίσης γνωστοί θαυμαστές του!

🚨 EXCLUSIVE: Aston Villa in process of finalising agreement with Everton to sign Amadou Onana. Deal worth ~£50m & personal terms in place on long-term contract. 22yo #EFC midfielder targeted by Unai Emery + keen to play for Spaniard & #AVFC @TheAthleticFC https://t.co/FsES59q1L2