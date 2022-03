Ο ακτιβιστής που δέθηκε στο δοκάρι βγήκε από τη φυλακή και μιλάει στο Gazzetta: «Η μητέρα μου είναι χαρούμενη γιατί με υπερασπίστηκε ο Λίνεκερ»

Ο Λουίς ΜακΚένι, ο 21 ετών ακτιβιστής ο οποίος δέθηκε στο δοκάρι με tie wrap στον αγώνα Έβερτον - Νικούκαστλ, μιλά για τη βίαιη αντιμετώπιση που είχε μετά τη σύλληψη του, εξήγησε γιατί πήρε αυτήν την πρωτοβουλία και εξαπέλυσε επίθεση στη βρετανική Κυβέρνηση.

Την περασμένη Πέμπτη (17/3) η αναμέτρηση Έβερτον - Νιούκαστλ για την Premier League διεκόπη στο 51', όταν ο 21 ετών Λουίς ΜακΚένι έδεσε τον λαιμό του στο δεξί δοκάρι με tie wrap. Ο "εισβολέας" φορούσε πορτοκαλί t-shirt στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «Just Stop Oil» («σταματήστε τα πετρέλαια»). Χρειάστηκε η κινητοποίηση αρκετών ανθρώπων της ασφάλειας του γηπέδου και η χρήση κόφτη για να τον απελευθερώσουν ενώ οι οπαδοί της Έβερτον του πετούσαν αντικείμενα καθώς αποχωρούσε υπό τη συνοδεία των σεκιούριτι. Ένας οπαδός, μάλιστα, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να του επιτεθεί!

Ο Λουίς ΜακΚένι, τέσσερις μέρες μετά την ενέργειά του, αφού συνελήφθη, κρατήθηκε και τελικά αφέθηκε ελεύθερος, μίλησε στο Gazzetta για την πρωτοβουλία που πήρε. Αναφέρθηκε στη βίαιη αντιμετώπιση της οποίας έτυχε στο «Goodison Park», εξαπέλυσε επίθεση στη βρετανική Κυβέρνηση και θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην δράσουμε, κάθε παιδί σε όλο τον κόσμο απειλείται από την κλιματική κρίση». Ο νεαρός ακτιβιστής, ο οποίος είχε μπει και στο πρόσφατο παρελθόν στη φυλακή (την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές του Thameside, στο Νοτιοανατολικό Λονδίνο), επειδή κόλλησε τον εαυτό του σε αυτοκινητόδρομο με σκοπό να διαμαρτυρηθεί ώστε να περιοριστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων, αναφέρθηκε στους μήνες που πέρασε πίσω από τα σίδερα, ισχυρίστηκε ότι η οικογένειά του αισθάνεται υπερήφανη γι' αυτόν, παρότι φοβάται για την ασφάλειά του. Έκανε αναφορά και στην υποστήριξη που έλαβε από τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος είχε γράψει στον λογαριασμό του στο Twitter: «Είτε εγκρίνετε τις μεθόδους αυτού του νεαρού άνδρα είτε όχι, έχει δίκιο, το μέλλον του είναι επικίνδυνο. Απελπισμένοι καιροί και όλα αυτά...».

Whether you approve of this young man’s methods or not, he’s right, his future is perilous. Desperate times and all that. https://t.co/CZp5CSooM6