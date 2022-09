Ο 37χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Έβερτον, Ντίνιαρ Μπιλιαλεντίνοφ, κατατάχθηκε στον ρωσικό στρατό και θα πολεμήσει στην Ουκρανία, παρόλο που δεν πληρούσε τα κριτήρια λόγω ηλικίας.

Στον ρωσικό στρατό κλήθηκε ο 37χρονος Ντίνιαρ Μπιλιαλεντίνοφ. Ο πρώην σταρ της Έβερτον και και 46 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας έλαβε κλήτευση για επιστράτευση και θα υπηρετήσει την χώρα του στην εισβολή στην Ουκρανία, παρά το γεγονός πως δεν πληροί τα κριτήρια, καθώς είναι άνω των 35 ετών.

Ex-Premier League star Diniyar Bilyaletdinov called up to fight for Russia in Ukraine war https://t.co/1ELzJ0VUy9

«Ο Ντίνιαρ έλαβε πραγματικά μια κλήση. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για συναισθήματα, γιατί δεν υπηρέτησε την στρατωτική του θητεία επειδή είναι αθλητής. Ήταν πριν από 19 χρόνια. Δηλαδή, ναι, ορκίστηκε, αλλά υπηρέτησε στην… αθλητική γραμμή. Ο νόμος λέει ότι καλούνται άτομα έως 35 ετών και είναι 37, επομένως υπάρχει κάποιο είδος ασυνέπειας εδώ.

Τώρα θα μάθει αν αυτή η πρόσκληση είναι σωστή ή αν στάλθηκε νωρίς. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αν υπήρξε γενική επιστράτευση, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε ερωτήσεις. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος έχει καθιερώσει ένα σχέδιο στο οποίο όλα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το νόμο», ανέφερε ο πατέρας του Μπιλιαλεντίνοφ για την επιστράτευση του γιου του.

Εκτός από την Έβερτον ο πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του για λογαριασμό των Ρούμπιν Καζάν, Σπαρτάκ Μόσχας, Τορπέντο Μόσχας, Ανζί και Λοκομοτίβ Μόσχας. Ο τελευταίος επαγγελματικός σταθμός του ήταν η λθουανική Ριτεράι. Mέχρι την επιστράτευση του έπαιξε σε ερασιτεχνικό επίπεδο με την Νασί Πάρνί, ενώ ήταν μέλος του προπονητικού επιτελείου της Ροντίνα Μόσχας της τρίτης κατηγορίας.

By the way - Bilyaletdinov is still playing. He's currently at Nashi Parni, a team that takes part in the Winline Media Football League (basically a YouTube league)https://t.co/JhKNdIdIN7 pic.twitter.com/VmhSKNo1oA