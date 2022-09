Ριτσάρλισον: «Η Τσέλσι έκανε πρόταση για μένα το καλοκαίρι, ενδιαφέρθηκε και η Άρσεναλ»

Η Τότεναμ τελικά δεν ήταν η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που είχε στα ραντάρ της τον Ριτσάρλισον, καθώς ο Βραζιλιάνος αποκάλυψε πως τόσο η Τσέλσι όσο και η Άρσεναλ επιχείρησαν με τη σειρά τους να τον αποκτήσουν.

Λονδρέζικο ντέρμπι με τα όλα του αποδείχθηκε πως είχαμε το περασμένο καλοκαίρι για την περίπτωση του Ριτσάρλισον! Σύμφωνα με τον ίδιο άλλωστε, η Τότεναμ δεν ήταν η μοναδική που ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του από την Έβερτον, καθώς στη «μάχη» είχαν μπει νωρίτερα τόσο η Τσέλσι, όσο και η Άρσεναλ.

Οι Μπλε μάλιστα φρόντισαν να επισημοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για τον Βραζιλιάνο καταθέτοντας επίσημη πρόταση για την αγορά του, τη στιγμή που οι Gunners περιορίστηκαν απλώς σε επαφές διερευνητικού χαρακτήρα.

«Γνωρίζω ότι η Τσέλσι έκανε προσφορά για μένα το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι η Άρσεναλ επικοινώνησε με την Έβερτον για να ρωτήσει για την κατάστασή μου.

Αλλά μετά ήρθε η Τότεναμ και πλήρωσε το ποσό. Είναι τόσο απλό» αποκάλυψε ο Βραζιλιάνος, ο οποίος το καλοκαίρι έγινε η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Τότεναμ αντί του ποσού των 58 εκατομμυρίων ευρώ.

