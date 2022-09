Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε νεαρό οπαδό της Γιουνάιτεντ: «Κανείς δεν είναι τέλειος» (vid)

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πείραξε έναν νεαρό οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς χαιρετούσε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στη Βασίλισσα.

Χιλιάδες άνθρωποι έκαναν ουρά για να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα στο Westminster Hall. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι δηλωμένος οπαδός της Άστον Βίλα, μίλησε στο πλήθος του κόσμου και στόχευσε σε έναν πιτσιρικά οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζεις;» ρώτησε το παιδί. Αφού αποκάλυψε ότι εκείνος υποστηρίζει τη Βίλα. Όταν έπαθε ότι ο μικρός αγαπάει τη Γιουνάιτεντ του είπε ως αστειευόμενος: «Α, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι τέλειοι».

Ο 40χρονος θα είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της Βίλα την Παρασκευή καθώς επικράτησε της Σαουθάμπτον με 1-0. Και το κλαμπ των Μίντλαντς απέτισε ένα συγκινητικό φόρο τιμής στη Βασίλισσα πριν από την έναρξη.

Τα φώτα μέσα στο Villa Park χαμήλωσαν καθώς οπαδοί και παίκτες απέδωσαν τα σέβη τους. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακολούθησε χειροκρότημα, με το «God Save the King» στη συνέχεια να τραγουδιέται σε μια απίστευτη στιγμή.

Δείτε την στιχομυθία:

