Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στην Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά χρειάστηκε να περιμένει 12 ολόκληρες ώρες στην ουρά μέχρι να πλησιάσει επιτέλους το φέρετρο.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Αγγλία μετά το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στην προχωρημένη ηλικία των 96 ετών. Στο λαϊκό προσκύνημα που έχει οργανωθεί ενόψει της κηδείας της την προσεχή Κυριακή (18/9) σχηματίστηκαν ουρές αρκετών χιλιομέτρων έξω από το Westminster Hall, με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά για να αποχαιρετήσει τη Βασίλισσά του.

Ένας εκ των αμέτρητων πολιτών που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην Ελισάβετ ήταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες πως χρειάστηκε να υπομείνει 12 ολόκληρες ώρες ορθοστασίας στην ούρα μέχρι να φτάσει επιτέλους στο φέρετρο.

«Ήμουν πολύ τυχερός που είχα μερικές στιγμές στη ζωή μου δίπλα στην Αυτού Μεγαλειότητς. Όλοι είδαμε πόσο ξεχωριστή είναι και τι κληρονομιά αφήνει πίσω. Είναι μία στενάχωρη ημέρα αλλά και ημέρα για να θυμόμαστε την εκπληκτική κληρονομιά που άφησε πίσω.

Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου, να είμαι αρχηγός της, κάθε φορά που φορούσαμε τη φανέλα των τριών λιονταριών και τραγουδούσαμε το God Save Our Queen, είναι κάτι που σήμαινε τόσα πολλά για εμάς, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Αυτή η μέρα θα ήταν δύσκολη για το έθνος μας και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της» είχε δηλώσει νωρίτερα με αφορμή τον χαμό της Βασίλισσας.

David Beckham has been queuing for 12 hours to pay his respects to the late Queen Elizabeth II 🙏



