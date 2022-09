Το όνομα του Στιβ Κούπερ βρίσκεται ψηλά της λίστας της Μπράιτον για την αντικατάσταση του Γκράχαμ Πότερ.

Η απόλυτη του Τόμας Τούχελ από την Τσέλσι, έφερε ένα ντόμινο... εξελίξεων στους πάγκους της Αγγλίας.

Ο λονδρέζικος σύλλογος πλήρωσε συνολικά 21 εκατ. ευρώ για να αφήσει ο Γκράχαμ Πότερ και το σταφ του, την Μπράιτον και να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, κάτι που έφερε τους «γλάρους» αναζητούν με τη σειρά τους, προπονητή για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Άνταμ Λαλάνα θα είναι παίκτης-προπονητής του κλαμπ μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης και ανάμεσα στα ονόματα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρεμ Κονούρ, έχει προστεθεί και αυτό του Στιβ Κούπερ.

Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια, παρότι στην αρχή της σεζόν βρισκόταν στα χαμηλά του βαθμολιγικού πίνακα της Championship. Βέβαια, το ξεκίνημα της ομάδας δεν καθρεφτίζει τη μεγάλη ενίσχυση στη μεταγραφική περίοδο.

Το κλαμπ αγόρασε συνολικά 21 ποδοσφαιριστές (!), ωστόσο στις πρώτες έξι στροφές του πρωταθλήματος, μετράει μία νίκη, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες. Οπότε, η πιθανότητα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Κούπερ, τον βάζει στο κάδρο της Μπράιτον.

🚨Graham Potter has left Brighton to join Chelsea as their new manager.



⚠️ Nottingham Forest boss Steve Cooper among the early favourites to replace him. #NFFC 🔴 🔵 #BHAFC pic.twitter.com/5UDfdvXVJl