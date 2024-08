Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης προσπαθεί να μπει «σφήνα» στην προσπάθεια της Νότιγχαμ Φόρεστ για να αποκτήσει τον Εντοάρντο Μπόβε που ήταν στη λίστα του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ κατέληξε στην περίπτωση του Τιεμουέ Μπακαγιόκο για την ενίσχυση του στη μεσαία γραμμή, όμως τις προηγούμενες ημέρες τσέκαρε και άλλες περιπτώσεις μέσων, όπως αυτη του Εντοάρντο Μπόβε. Τις τελευταίες ώρες η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε «ρελάνς» για την απόκτηση του Ιταλού χαφ της Ρόμα και τα βρήκε με τους Τζιαλορόσι στα δέκα εκατομμύρια ευρώ, όμως δεν παίζει μόνη της.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σιρά ο νεαρός χαφ θέλει να επιστρέψει στην ομάδα που μεγάλωσε για να διεκδικήσει τη θέση του και προτιμάει να παραχωρηθεί δανεικός. Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θέλει να ευνοηθεί από αυτήν την κατάσταση και προσπαθεί να μπει «σφήνα» στους Reds για να κάνει δικό της τον Μπόβε μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Edoardo #Bove wants to return to #ASRoma in the future: so he prefers to leave with the formula of the loan + option to buy. Talks ongoing with #EintrachtFrankfurt. #Roma had reached an agreement in principle with #NottinghamForest for €10M on a permanent deal. #transfers #NFFC