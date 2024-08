Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μοράτο από την Μπενφίκα, καθώς ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να υπογράψει άμεσα το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Την ενίσχυσή της στη θέση του κεντρικού αμυντικού ετοιμάζεται να κάνει η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Μοράτο της Μπενφίκα βρίσκεται μια «ανάσα» από τον αγγλικό σύλλογο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Φόρεστ, που πρόσφατα απέκτησε τον Νταβίντ Κάρμο από την Πόρτο προτού τον παραχωρήσει για έναν χρόνο δανεικό στον Ολυμπιακό, κατέθεσε στην Μπενφίκα πρόταση ύψους 15 και πάνω εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει γίνει αποδεχτή από τους Αετούς.

🚨🌳 Morato to Nottingham Forest, here we go! €15m proposal plus add-ons has been accepted with formal steps to follow.



Agreement almost done with Benfica and player side, waiting on documents.



Ward-Prowse ➕ Morato for #NFFC. pic.twitter.com/Mx0jK09zsW