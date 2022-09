Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ, η Premier League αποφάσισε ν' αναβληθεί η 7η αγωνιστική που θα διεξαγόταν το προσεχές τριήμερο. Δεν θα γίνουν ούτε οι αγώνες της EFL στις τρεις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες.

Η Κυβέρνηση επισήμανε πως δική της σύσταση θα ήταν να μην υπάρξει ποδοσφαιρική δραστηριότητα, άφησε την απόφαση στα χέρια των ανθρώπων της Premier και της EFL και έπειτα από συζήτηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, οριστικοποιήθηκε η αναβολή.

Το προσεχές τριήμερο δεν θα υπάρξουν παιχνίδια για το κορυφαίο πρωτάθλημα και τις τρεις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες, σε ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ και του βρετανικού πένθους.

Υπενθυμίζεται ότι είχε αναβληθεί από την Πέμπτη το προγραμματισμένο γι' απόψε (9/9) ματς της Μπέρνλι με τη Νόριτς για την Championship, ενώ, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις ημερομηνίες που θα οριστούν τα αναβληθέντα παιχνίδια.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.